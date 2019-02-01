В Україні близько 140 тис. громадян щороку вперше дізнаються про виявлений у них рак

Близько 1 млн людей хворих на рак пройшли лікування і знаходяться в реміссії

Около 140 тысяч украинцев ежегодно узнают об имеющихся у них онкологических заболеваниях, а практически 1 млн - находится в ремиссии после успешного лечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовый портал".

Министерство здравоохраниения рекомендует украинцам вовремя проходить профилактические осмотры у семейного врача, терапевта или педиатра, который при обнаружении определенных отклонений направит к узкопрофильным специалистам. Кроме того, с июля 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика", по которой можно пройти 54 диагностических и лечебных услуги при наличии направления семейного врача.

Сейчас в Украине есть 30 медицинских онкологических учреждений, ведутся плановые закупки лекарств для профилактики и лечения раковых заболеваний, оптимизируются процессы лечения. Следует отметить, что трансформация онкологической помощи с системными изменениями в учреждениях запланирована на 2020 год.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины приняло решение о дополнительном финансировании программы государственных закупок лекарств по направлению "Взрослая онкология".

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.