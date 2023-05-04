В окрестностях Чернигова трактор подорвался на мине

В окрестностях Чернигова в четверг, 4 мая, на мине подорвался трактор, обрабатывавший поле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Отмечается, что около 13:20 жители Чернигова услышали взрыв. Причиной этого была детонация мины.
По предварительной информации, при обработке земли в окрестностях Чернигова трактор наехал на мину, после чего она взорвалась.
"К счастью, водитель трактора остался невредимым. Другая информация уточняется", - отмечают военные.
Фото: в Чернигове на мине подорвался трактор (t.me/ok_pivnich)
Напомним, под Изюмом в Харьковской области на мине подорвалась сельскохозяйственная техника с людьми. В результате инцидента погибли двое мужчин.
Также недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.
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