В окрестностях Чернигова трактор подорвался на мине

Отмечается, что около 13:20 жители Чернигова услышали взрыв. Причиной этого была детонация мины.

По предварительной информации, при обработке земли в окрестностях Чернигова трактор наехал на мину, после чего она взорвалась.

"К счастью, водитель трактора остался невредимым. Другая информация уточняется", - отмечают военные.

Фото: в Чернигове на мине подорвался трактор (t.me/ok_pivnich)

Напомним, под Изюмом в Харьковской области на мине подорвалась сельскохозяйственная техника с людьми. В результате инцидента погибли двое мужчин.

Также недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.

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