В окупованому Мелітополі прогримів вибух: траса на Запоріжжі закрита

У середу, 18 травня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. У зв'язку з цим траса на Запоріжжі тимчасово закрита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь" .

За словами місцевих жителів, вибух було чути як в центральній, так і в південній частині міста. У будинках мало не повилітали вікна від сили вибуху.

За попередньою інформацією, підірвали залізничну дорогу.

Крім того, ті, хто сьогодні виїхав у бік Запоріжжя через Василівку змушені були повернутися в Мелітополь.