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Вчора бойовики на Донбасі п'ять разів порушували перемир'я

Донбас, П'ятниця 25 грудня 2020 08:28
Вчора бойовики на Донбасі п'ять разів порушували перемир'я
Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 24 грудня, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню. З початку 25 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим "тиші".

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Обстріли вчора зафіксували поблизу Водяного та Шумів. Біля Водяного окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосовували поблизу Шумів. В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.

Крім того, неподалік Красногорівки боєць Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обом пораненим військовим оперативно надали медичну допомогу, їх госпіталізували.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", - додали у штабі.

Нагадаємо, після поранення військового біля Шумів українська сторона направила ноту в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Обстріл стався близько 16-ї години дня.

Додамо, 23 грудня окупанти обстрілювали українських військових поблизу Талаківки, Авдіївки та Водяного.

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Новини України Надзвичайні події ДонбасобстрелперемириесводкаООС

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