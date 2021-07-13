Полонена бойовиками Українка в критичному стані. Денисова просить Червоний Хрест про допомогу

Утримувана окупаційною владою в СІЗО Донецька українка Наталія Стаценко знаходиться в критичному стані і потребує термінового лікування. Омбудсмен Людмила Денисова просить у Міжнародного Комітету Червоного Хреста надати полонянці бойовиків допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Telegram .

За її словами, у Стаценко загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта.

"Звертаюся до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, субделегації МКЧХ в Донецьку терміново відвідати Наталію Стаценко в СІЗО, сприяти її негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги", - написала Денисова.

Вона також попросила місію ОБСЄ в Україні делегувати на чергове засідання так званого "суду", яке відбудеться в Донецьку 30 Серпня, своїх представників для перевірки дотримання процесуальних прав Стаценко.

Наталія Стаценко-мешканка Донецька. Бойовики утримували її з липня 2019 року в'язниці "ізоляція", а потім перевели в СІЗО №5 Донецька. Окупаційна влада звинувачує Наталію в "шпигунстві" на користь України і проукраїнської діяльності.