В окупованій Євпаторії хочуть знести храм ПЦУ, - Епіфаній

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній заявив, що російська влада намагається знести храм Української Церкви в окупованій Євпаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку митрополита.

За його словами, в анексованому Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини - на свободу совісті та релігії.

"Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї "гарячої точки" додалася інша - храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - повідомив митрополит.

Він закликав український уряд нарешті ухвалити рішення для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні", - зазначив Епіфаній.

Крім того, він закликав російську владу припинити "злочин проти законів людських та Закону Господнього".

"Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - написав митрополит.

Раніше митрополит Епіфаній заявляв, що на окупованих територіх України відбуваються переслідування і гоніння щодо ПЦУ.

РБК-Україна писало, що Епіфаній та держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі у жовтні поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму, а також на контрольованій Росією території Донбасу.