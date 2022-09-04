В окупованому Мелітополі школярів змушують фотографуватися з портретом Путіна

В окупованих школах Мелітополя, які відкрилися 1 вересня, дітей змушували фотографуватися з портретом глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Мелітополь" .

У захоплених школах у перший день провели пропагандистський урок, під час якого дітям розповіли, що України як держави не існує.

На перерві школярам запропонували зробити спільне фото, але на фоні портрета Путіна. За даними видання, багато дітей відмовилися фотографуватися, а наступного дня вже не прийшли в школу.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти та колаборанти у школах постійно вмикають гімн Росії. Він зазначив, що головна мета не навчити дітей, а "промити" їм мізки.