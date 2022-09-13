В Мелітополі сталися три гучні вибухи: що відомо

Фото: в Мелітополі відбулись три гучні вибухи (ілюстрація/Getty Images)

У вівторок, 13 вересня, в окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", - розповів він.