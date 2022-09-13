В Мелітополі сталися три гучні вибухи: що відомо
Фото: в Мелітополі відбулись три гучні вибухи (ілюстрація/Getty Images)
У вівторок, 13 вересня, в окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", - розповів він.
Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував"референдум".
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