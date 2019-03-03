У окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

В окупованому РФ Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента (Куща)

Российские силовики в оккупированном Крыму задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Православной церкви Украины в Facebook.

Как сообщается, Климент был задержан на автовокзале в оккупированном Россией Симферополе. По последним данным, архиепископа везут в "Киевское районное отделение полиции" Симферополя.

Отмечается, что архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам лишенным свободы, планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону в Российской Федерации.

"По состоянию на 12:15 киевского времени связи с задержанным нет", - подчеркнули в ПЦУ.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму "Ленинский районный суд" Севастополя продлил арест фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову до 7 мая 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в оккупированном Российской Федерацией Крыму незаконно находятся 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, незаконно захваченных в Керченском проливе в прошлом году.