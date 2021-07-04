В окупованому Криму ввели режим НС через сильні зливи і повені

Сьогодні, 4 липня, внаслідок сильних злив у Бахчисарайському районі окупованого Криму вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка, що викликало підтоплення кількох населених пунктів. На півострові введено муніципальний режим надзвичайної ситуації (НС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу", - цитує видання "главу адміністрації" Бахчисарайського району Людмилу Пучкову.
За її словами, в районі утворена комісія для оцінки завданих природною стихією збитків. Вона вже приступила до роботи і почала складати Реєстр постраждалих від потоплення будинків, а завтра члени комісії здійснять поїздку по місцях підтоплень.
Нагадаємо, 4 липня окупованому Криму в результаті сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.
Пізніше "влада" Криму повідомила про загиблу жінку, одному потерпілому і одному зниклому безвісти.