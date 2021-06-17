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В окупованому Криму введено режим НС через сильні зливи і підтоплення

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні вночі окупований Крим накрила потужна злива. На півострові введено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє crimea-news.

"Влада" Криму оголосила НС міжмуніципального характеру на сході півострова через сильні зливи і підтоплення.

Повідомляється, що в Керчі триває рятувальна операція, за офіційними даними, підтоплено 12 будинків і лікарня, з них евакуйовано 20 осіб.

Знеструмлена центральна частина міста, лікарня №1, повідомила "влада" Керчі.

Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій аварійно відключені в Криму через обриви і підтоплення.

Зазначимо, сьогодні вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.

Нагадаємо, гроза, блискавки та злива накрили Маріуполь сьогодні вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.

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Кримливеньнадзвичайні ситуації