В окупованому Криму силовики РФ провели обшук у проукраїнського активіста

При обшуку силовики вилучили техніку та українську символіку

В селе Орехово Сакского района оккупированного Крыма 8 февраля 2019 российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Приходько рассказал, что обыск проводили "целая толпа силовиков с оружием". Они изъяли у него и его жены компьютер, телефон и украинскую символику.

"Также забрали макеты немецких автоматов. Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне", - заявил Приходько.

Также он рассказал, что после обыска изъятые вещи увезли в Симферополь, где переписали все контакты с телефона, а также провели беседу заявил, что "будут проводить экспертизу того, что забрали".

Сообщается, что сами силовики РФ никак не комментируют ситуацию с обысками у проукраинского активиста.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Крыму ФСБ проводила обыски в доме крымских татар. Как отмечается, обыск проходил в доме, где проживает семья крымских татар (глава дома - Энвер, жена Сейране).