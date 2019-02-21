В окупованому Криму пройшов набір до лав "Вагнера", - СБУ

В СБУ відзначили, що були зафіксовано не поодинокі випадки

В аннексированном Россией Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнер", которые затем направлялись в Судан. Об этом заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, "былиз афиксированы не единичные случаи, когда наши "бывшие" граждане принимали участие".

"Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии", - отметил Гуськов.

Ранее командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием РФ на африканском континенте.

"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента (ЦАР)", - сказал он.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.