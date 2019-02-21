В окупованому Криму пройшов набір до лав "Вагнера", - СБУ

Фото: найманці "Вагнера" (ssu.gov.ua)

В СБУ відзначили, що були зафіксовано не поодинокі випадки

В анексованому Росією Криму пройшов набір людей у ряди ПВК "Вагнер", які потім направлялися в Судан. Про це заявив керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, "були зафіксовані не поодинокі випадки, коли наші "колишні" громадяни брали участь".

"Більше того, сьогодні ми можемо говорити про те, що в Криму пройшов набір людей у ряди ПВК "Вагнера", які потім направлялися до Судану. Частину прізвищ ми вже оприлюднили, і найближчим часом спільно з журналістами також оприлюднимо інші прізвища", - зазначив Гуськов.

Раніше командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю РФ на африканському континенті.

"Я хотів би відзначити, що у "групи Вагнера" в Центральноафриканській республіці зараз 175 інструкторів, і деякі з них мають доступ у кабінет президента (ЦАР)", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.