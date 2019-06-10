В окупованому Криму проходять нові обшуки у кримських татар

В окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах, один чоловік затриманий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

За повідомленням громадського об'єднання Кримська солідарність, так звані слідчі заходи проводяться в Алушті у Ельдара Кантемірова, у селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району у Ескендера Сулейманова.

Також повідомляється про обшуки в будинку Ризи Омерова в Білогірську, його батька Енвера Омерова і в селі Кам'янка Сімферопольського району. Ризу Омерова пізніше затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Повідомляється, що після обшуку російські силовики затримали і відвезли у відділ ФСБ Росії Ескендера Сулейманова. Також повідомляється, що Ельдара Кантемірова відвезли з Алушти в село Зарічне, за місцем прописки, де також на даний момент проходить обшук.

Крім того, повідомляється про проведення обшуку в селі Ізобільне, Алушта, в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна в Росії і на території анексованого Криму за політичними мотивами переслідують 115 українців.

Додамо, 30 квітня у селі Живописне під Сімферополем російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова, після чого його затримали.