В окупованому Криму після обшуків затримали 8 осіб

Після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах затримано вісім чоловіків. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

В Алушті затримано Руслан Нагаєв і Ельдар Кантемирів, у селі Малий Маяк - Руслан Месутов, в селі Ізобільне - Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади. Халілов підозрюється в осередку організації "Хізб ут-Тахрір" у Алушті (ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії). За версією слідства, у цій клітинці складаються Кантемирів і Нагаєв.

В селі Зуя Білогірського району затриманий активіст Айдер Джеппаров, в Білогірську - Риза Омеров. Його батько Енвер Омеров затриманий рано вранці по дорозі в Ростов-на-Дону. Енвер Омеров їхав на судове засідання по першому сімферопольському "справі Хізб ут-Тахрір" разом з дочкою Фатмою Ісмаїлової, дружиною політв'язня Айдера Ісмаїлова.

У селищі Строгонівка під Сімферополем затриманий Ескендер Сулейманов, брат політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого в ході масових обшуків 27 березня 2019 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах.,