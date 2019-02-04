В окупованому Криму 1000 морських піхотинців РФ проводять навчання

Морські піхотинці у складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения по боевым стрельбам на полигонах в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Сообщается, что морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. Кроме того, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики - приемы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересеченной местности.

По данным Черноморского флота РФ, учения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около 1000 российских военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, 9 января Российская Федерация проводила очередные учения в аннексированном Крыму. Участие в учениях принимали лица, призванные на военную службу осенью 2018 года, их обучают первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений.

В тот же день в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619).