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В окупованому Криму 1000 морських піхотинців РФ проводять навчання

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 12:45
В окупованому Криму 1000 морських піхотинців РФ проводять навчання
Ілюстративне фото (mil.ru)

Морські піхотинці у складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб

Підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту проводять навчання з бойових стрільб на полігоні в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.

Повідомляється, що морські піхотинці у складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб по позиціям з усіх видів стрілецької зброї і протитанкових комплексів. Крім того, навідники бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, у русі та на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод при русі по пересіченій місцевості.

За даними Чорноморського флоту РФ, навчання проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 російських військовослужбовців та близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 9 січня Російська Федерація проводила чергові навчання в анексованому Криму. Участь у навчаннях брали особи, призвані на військову службу восени 2018 року, їх навчають первинним навичкам володіння штатним озброєнням, з виконанням стрілецьких вправ.

В той же день в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - протичовновий ракетний есмінець "Сєвєроморськ" (619).

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