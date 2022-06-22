У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта: що відомо
Фото: у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта (pixabay.com)
У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта. Йдеться про пособника окупантів - "голову адміністрації" Чорнобаївки.
Про це заявив радник голови Херсонського ОВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Підірвана його машина, але колаборант не постраждав", – зазначив Хлань.
За його словами, мова йде про автомобіль "голови адміністрації" в Чорнобаївці. Більше деталей немає.
Зазначимо, що росіяни призначили "голову адміністрації Чорнобаївської територіальної громади" Юрія Турульова.
Раніше повідомлялося, що окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні. На їхні посади ставлять людей з ОРДЛО.
Як відомо, Кремль масово ставить росіян на управління окупованих територій Україна.