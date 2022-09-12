В окупованому Херсоні знову лунають вибухи
Фото: В окупованому Херсоні знову лунають вибухи (Getty Images)
У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.
Нагадаємо, що сьогодні в окупованому Херсоні пролунали вибухи. Через певний час окупаційна влада заявила, українські військові нібито завдали удару по Антонівському мосту.
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