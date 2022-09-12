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В оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы

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Херсон, Понедельник 12 сентября 2022 16:36
В оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы Фото: В оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 12 сентября, во временно оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.

Напомним, что сегодня в оккупированном Раздались взрывы. Через определенное время оккупационные власти заявили, украинские военные якобы нанесли удар по Антоновскому мосту.

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