В оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы
Фото: В оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы (Getty Images)
В понедельник, 12 сентября, во временно оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.
Напомним, что сегодня в оккупированном Раздались взрывы. Через определенное время оккупационные власти заявили, украинские военные якобы нанесли удар по Антоновскому мосту.
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