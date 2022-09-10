В Міноборони розповіли про тактику "кадирівців", перекинутих нещодавно під Херсон

"Кадировці", яких направили на Херсонський напрямок для посилення, не поспішають йти в бій і тримаються досить далеко від зони вогневої дії українських військових.

"Це фіксується, але ці тік-ток війска як то кажуть, напевно не той об’єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень. Дуже далекобійний, бо поки що тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, зокрема розповсюджений по правому берегу Дніпра, дістає трошки лівий берег, тому намагаються триматися так трохи далі, щоб не потрапляти в зону цього ураження", - розповіла вона.

Крім того, за ловами Гуменюк, ті резерви, які наразі опиняються на правому березі і підтягуються штучно створеними альтернативними переправами (якась баржа дотяглася, якийсь буксирчик, підтягнувся, якійсь катерок), то це "такий собі пенсійний фонд так званих "ЛНР" та "ДНР" – 55-60 років, від якого навіть відмовляються ті підрозділи, кого вони приходять посилювати".