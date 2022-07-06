В окупованому Херсоні прогримів вибух

Над містом видно стовп диму.

"В Херсоні видно дим. Очевидці кажуть в районі ж/д вокзалу. До цього в місті пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

Оновлений. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в результаті вибуху був знищений склад боєприпасів військ РФ.

"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав він у Facebook.