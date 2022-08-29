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Експерт оцінив успіхи ЗСУ поблизу Херсона та назвав головну проблему окупантів

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 14:59
Експерт оцінив успіхи ЗСУ поблизу Херсона та назвав головну проблему окупантів Фото: ЗСУ здійснили вдалу спробу контрнаступу поблизу Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові почали перші спроби прориву поблизу Херсона. Російська армія на цьому напрямку, ймовірно, має проблеми через порушену логістику.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Ми вже робили такі спроби, ми просувалися вперед (біля Херсона - ред.), і були такі повідомлення, що ми там прорвали першу лінію оборони, навіть другу лінію оборони. Я думаю, що це пробний шанс ЗСУ стосовно оборони російських військ", - зазначив експерт.

За словами Жданова, українські військові могли значно пошкодити логістичну мережу російських окупантів на півдні. Тому ворожі підрозділи відчувають брак палива та боєприпасів.

"Це може бути робота стосовно порушення логістики. Можливо, була доведена ситуація до такого рівня, що боєздатність цих частин значно зменшилась за рахунок недопостачання їм там палива, боєприпасів, продовольства", - сказав Жданов.

Водночас він підкреслив, що російська армія побудувала біля Херсона декілька ліній оборону, а звільнення міста не буде швидкою військовою операцією.

"Казати, що завтра ми вже підемо звільняти Херсон - ні. До речі, там ще дві лінії оборони. Вони побудували три лінії оборони перед Херсоном. Це перша спроба (наступу - ред.) і вона вдала", - сказав експерт.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські військові прорвали оборону окупантів у Херсонській області.

Пізніше речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк підтвердила, що "новини з фронту є", проте операція повинна проходити в інформаційній тиші.

Водночас полковник ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ситуація на Херсонському напрямку залишається дуже динамічною.

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