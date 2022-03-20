Як захистити свій смартфон у воєнний час: українцям дали прості поради
Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти намагаються завдати також інформаційного удару. Тому у Центрі протидії інформації нагадали про важливість цифрової гігієни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр.
Зокрема, мова йде про інформаційну гігієну у смартфоні. Все тому, що саме цей пристрій ворог може використовувати на власну користь.
Цифрова гігієна потрібна для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в застосунку "Дія", банках, соцмережах та месенджерах.
У Центрі протидії інформації при РНБО повідомляють про 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.
PIN-код для безпеки
Важливо, щоб на смартфоні був встановлений PIN-код. Це мінімум 4 цифри, які необхідно вводити при розблокуванні смартфону. Щоб не забути, їх можна записати на листочку та сховати в безпечне місце.
Також саме це дасть додатковий час для звернення до банку, щоб заблокувати картки у разі крадіжки чи втрати смартфона.
Підозрілі посилання
Заборонено відкривати повідомлення та переходити за посиланнями з невідомих номерів. Наприклад: "Вам зараховано 6500 гривень за заявкою Дія, деталі за посиланням".
Електронні листи
Окрім того, не можна відкривати електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження чи отримання спадку. Шахраї систематично здійснюють такі розсилання.
Раніше ми повідомляли, що в Україні попередили про небезпечну SMS-розсилку.
Також ми писали, що кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям.
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