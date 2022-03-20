Як захистити свій смартфон у воєнний час: українцям дали прості поради

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти намагаються завдати також інформаційного удару. Тому у Центрі протидії інформації нагадали про важливість цифрової гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр .

Зокрема, мова йде про інформаційну гігієну у смартфоні. Все тому, що саме цей пристрій ворог може використовувати на власну користь.

Цифрова гігієна потрібна для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в застосунку "Дія", банках, соцмережах та месенджерах.

У Центрі протидії інформації при РНБО повідомляють про 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.

PIN-код для безпеки

Важливо, щоб на смартфоні був встановлений PIN-код. Це мінімум 4 цифри, які необхідно вводити при розблокуванні смартфону. Щоб не забути, їх можна записати на листочку та сховати в безпечне місце.

Також саме це дасть додатковий час для звернення до банку, щоб заблокувати картки у разі крадіжки чи втрати смартфона.

Підозрілі посилання

Заборонено відкривати повідомлення та переходити за посиланнями з невідомих номерів. Наприклад: "Вам зараховано 6500 гривень за заявкою Дія, деталі за посиланням".

Електронні листи

Окрім того, не можна відкривати електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження чи отримання спадку. Шахраї систематично здійснюють такі розсилання.