ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На окупованому Донбасі заблокували Viber

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 03 червня 2022 18:06
На окупованому Донбасі заблокували Viber Фото: месенджер Viber заблокували в "ЛНР" (makeuseof com)
Автор: Ілона Свиридова

На окупованій території Луганської області місцеві бойовики заблокували доступ до месенджера Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"З 3 червня на території "ЛНР" буде тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber. Дане рішення стало вимушеною відповіддю з нашого боку на випадки використання сервісу як частини військової інфраструктури", - зазначив так званий місцевий "міністр зв'язку" Олег Фетисов.

За його словами, українська армія нібито через Viber відстежує геолокацію і координати цивільної та військової інфраструктури окупантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як захистити свої смартфони у воєнний час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛНР Viber
NEWS
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні