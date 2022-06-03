На окупованому Донбасі заблокували Viber
На окупованій території Луганської області місцеві бойовики заблокували доступ до месенджера Viber.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
"З 3 червня на території "ЛНР" буде тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber. Дане рішення стало вимушеною відповіддю з нашого боку на випадки використання сервісу як частини військової інфраструктури", - зазначив так званий місцевий "міністр зв'язку" Олег Фетисов.
За його словами, українська армія нібито через Viber відстежує геолокацію і координати цивільної та військової інфраструктури окупантів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як захистити свої смартфони у воєнний час.
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