З окупованого Донбасу за 4 роки перевели на підконтрольну Україні територію 265 ув’язнених

Загальна кількість ув’язнених на окупованих територіях невідома

В период с 2014 года из оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную украинской власти территорию по собственному желанию был переведен 265 залюченный. Об этом говорится в ответе Государственной уголовно-исполнительной службы на запрос РБК-Украина.

Как сообщается, в период с 2014 года на подконтрольную украинской власти территорию с территории Донецкой области передано 223 человека, с территории Луганской - 42.

Также отмечается, что за пределами влияния украинской власти осталось 29 учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУИС.

"Учреждения, которые расположены на временно неконтролируемой территории Украины, постепенно прекратили связь с центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний", - говорится в документе.

Вместе с тем, в ГУИС не смогли предоставить актуальной информации относительно количества осужденных, отбывающих наказание на оккупированных территориях

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на условия содержания в тюрьмах на оккупированном Донбассе жалуются около 900 заключенных граждан Украины.

Кроме того сообщалось, что в тюрьмах Российской Федерации, а также на временно оккупированных РФ территориях Украины незаконно находятся 70 украинцев и крымских татар.