Окупація Херсона: всі виконавчі органи залишаються на місцях

Незважаючи на тривалу окупацію Херсона, всі виконавчі органи місцевої влади залишаються на місцях. У самому місті нічого не знають про плани окупантів створення так званої "Херсонської народної республіки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Херсона Ігоря Колихаєва в ефірі телемарафону.
"Що стосується міста Херсона, у мене немає інформації, яка стосується "ХНР". Всі фахівці, всі виконавчі органи знаходяться на своїх місцях в міській адміністрації", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні не надходять кошти на казначейські рахунки міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні".
Також повідомлялося, що херсонські депутати не визнають спроб створити в області "народної республіки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.