Окупаційні ЗМІ публікують фейки про наплив туристів у Крим, - прикордонники

Окупаційні ЗМІ публікують фейкові заяви про наплив туристів у анексований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Державної прикордонної служби.

За даними відомства, українські прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку на адмінмежі з анексованим Кримом.

"В напрямку анексованого півострова було 172 тисячі громадян, а 190 тисяч направлялися на материкову частину України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що переважна більшість громадян, що перетинає адмінмежу роблять це з метою відвідин родичів, вирішення своїх побутових питань, а також для оформлення документів на підконтрольній української влади території, після чого поверталися у зворотних напрямках.

Додамо, що в серпні 2019 року адмінмежу із окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362 тисяч громадян і 53 тисяч транспортних засобів.

Повідомляється, що тенденція зменшення пасажиропотоку в КПВВ простежується протягом всього поточного року.

Нагадаємо, ФСБ затримала чергового українця на адмінмежі з Кримом. Повідомляється, що в пункті пропуску "Джанкой" затримали жителя Львівської області і протягом чотирьох годин намагалися домогтися від нього відомостей про зв'язки в середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ тощо.

Як повідомляло РБК-Україна, в анексованому Криму кримськотатарського активіста Ділявера Гафарова засудили до 10 років позбавлення волі. Активіста звинуватили в участі в добровольчому батальйоні імені Номана Челебиджихана (зараз - громадське об'єднання "Аскер") і економічній блокаді Криму.