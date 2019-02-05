Через окупацію Україна втратила 20% промислового потенціалу, - Порошенко

Порошенко заявив, що Україна втратила п'яту частину промислових підприємств

Из-за российской оккупации Украина потеряла 20% промышленного потенциала. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Удар, который нанесла по Украине война, оказался очень силен. Особенно, когда агрессия была совмещена с гибридной войной, эмбарго, энергетической атакой, прерыванием транзита через территорию РФ для основных продуктов украинского экспорта. Из-за оккупации мы потеряли не только часть территории, а 20% промышленного потенциала Украины. Пятую часть промышленных предприятий государства", - заявил президент.

Кроме того, сейчас РФ в нарушение всех норм международного права не дает Украине экспортировать ни в страны Средней Азии, Ближнего Востока и в Китай.

Напомним, по результатам 2018 года внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и достиг более 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходится на украинский аграрный экспорт.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.