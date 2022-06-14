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Окупанти заявляють про відкриття "гумкоридора" для евакуації з "Азоту"

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Сєверодонецьк, Вівторок 14 червня 2022 15:21
Окупанти заявляють про відкриття "гумкоридора" для евакуації з "Азоту" Фото: завод "Азот" (Facebook.com Сєвєродонецький "Азот")
Автор: РБК-Україна

Росія заявила про готовність провести евакуацію цивільних осіб із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку. Проте окупанти наполягають, щоб евакуація проходила у північному напрямку, а саме – на окуповану територію Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Російська сторона стверджує, що Україна попросила організувати гуманітарний коридор для евакуації цивільних із заводу "Азот" на підконтрольну Україні територію до Лисичанська.

У РФ погодилися організувати "гумкоридор" з умовою, що він проходитиме у північному напрямку. Це пов'язано нібито з тим, що напередодні було підірвано останній міст через Північний Донець у бік Лисичанська і "безпечна евакуація туди неможлива".

Окупанти вирішили відкрити коридор для мирних жителів з 08:00 до 20:00.

Крім того, російська сторона запропонувала українським військовим, які перебувають на "Азоті", завтра з 8 ранку припинити бойові дії, дати можливість евакуювати мирних громадян через цей коридор, а також скласти зброю.

"Фактична готовність української сторони до початку гуманітарної операції позначається підняттям білих прапорів", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Зазначимо, що реакції української сторони на цю пропозицію поки що не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові зруйнували всі мости, якими можна було доїхати до Сєвєродонецька. Також пропаганда РФ заявляє про повний контроль над містом, однак у Луганській ОВА зазначають, що це не так.

Варто зазначити, що за даними керівництва Луганської обласної військової адміністрації, на території Північнодонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, у тому числі 40 дітей.

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Сєвєродонецьк
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