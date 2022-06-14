Окупанти заявляють про відкриття "гумкоридора" для евакуації з "Азоту"

Росія заявила про готовність провести евакуацію цивільних осіб із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку. Проте окупанти наполягають, щоб евакуація проходила у північному напрямку, а саме – на окуповану територію Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ .

Російська сторона стверджує, що Україна попросила організувати гуманітарний коридор для евакуації цивільних із заводу "Азот" на підконтрольну Україні територію до Лисичанська.

У РФ погодилися організувати "гумкоридор" з умовою, що він проходитиме у північному напрямку. Це пов'язано нібито з тим, що напередодні було підірвано останній міст через Північний Донець у бік Лисичанська і "безпечна евакуація туди неможлива".

Окупанти вирішили відкрити коридор для мирних жителів з 08:00 до 20:00.

Крім того, російська сторона запропонувала українським військовим, які перебувають на "Азоті", завтра з 8 ранку припинити бойові дії, дати можливість евакуювати мирних громадян через цей коридор, а також скласти зброю.

"Фактична готовність української сторони до початку гуманітарної операції позначається підняттям білих прапорів", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Зазначимо, що реакції української сторони на цю пропозицію поки що не було.