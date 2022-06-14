Оккупанты заявляют об открытии "гумкоридора" для эвакуации с "Азота"

Россия заявила о готовности провести эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке. Однако оккупанты настаивают, чтобы эвакуация проходила в северном направлении, а именно - на оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ .

Российская сторона утверждает, что Украина попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода "Азот" на подконтрольную Украине территорию в Лисичанск.

В РФ согласились организовать "гумкоридор" с условием, что он будет проходить в северном направлении. Это связано якобы с тем, что накануне был взорван последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска и "безопасная эвакуация туда не представляется возможным".

Командывание оккупантов приняло решение открыть коридор для мирных жителей с 08:00 до 20:00.

Кроме того, российская сторона предложила украинским военным, находящимся на "Азоте", завтра с 8 утра прекратить боевые действия, дать возможность эвакуировать мирных граждан через этот коридор, а также сложить оружие.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что реакции украинской стороны на это предложение пока не было.