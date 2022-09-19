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Окупанти заявляють, що гауляйтер Сальдо повернувся в Херсон

Фото: гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти заявляють, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повернувся на "робоче місце".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал колаборанта.

Окупаційна адміністрація запевняє, що Сальдо 19 вересня повернувся в Херсон і готовий до "виконання обов'язків".

"Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним", - йдеться у заяві окупантів.

Нагадаємо, на початку серпня російські ЗМІ повідомили, що Сальдо перебуває у медикаментозній комі. Пізніше пропагандисти заявили, що гауляйтера нібито отруїли.

Проте у Херсонській облраді зазначили, що госпіталізація колаборанта пов'язана з онкологічним захворюванням.

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колаборантВладимир СальдоХерсонская область