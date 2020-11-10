ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Окупанти завершили будівництво КПВВ в районі Щастя і Золотого

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" завершила будівництво своїх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі Щастя і Золотого. Будівництво завершено в повному обсязі.

Популярні новини

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"На виконання мінських угод ... в повному обсязі завершено роботи з будівництва пунктів пропуску Луганськ - Щастя і Первомайськ - Золоте", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні сторони проводять черговий раунд переговорів на рівні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. Очікується, що буде також врегульовано питання роботи КПВВ.

Нагадаємо, українська сторона відновила роботу своїх КПВВ сьогодні, 10 листопада. Однак, як стало відомо, людей, які намагалися потрапити на окупований Донбас через пункт пропуску "Золоте", бойовики не пропустили.

Станом на сьогодні фактичний пропуск здійснюється лише через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", решта шість КПВВ блокуються бойовиками.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СчастьеЗолотоеКПВВ