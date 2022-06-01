Окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду. Питної води у місті катастрофічно не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченка.

За його словами, здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.

"Жителі, які й досі залишаються в місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі. В декількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності", - розповів він.

Нагадаємо, з березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ.

Як повідомлялось, близько 100 тис. мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

Зокрема в Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може виникнути катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року можуть загинути близько 10 тис. мирних жителів.

Також російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

Тому мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою. Її на всіх не вистачає.

Крім того, російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

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