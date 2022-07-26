Окупанти захопили селище Новолуганське, - адміністрація Світлодарська

Російські окупанти захопили селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Інформацію про захоплення селища підтвердив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко.
"Ми відійшли від Новолуганського. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним напором", - зазначив він.
За його словами, на цьому напрямку досі ведуться бої.
"Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодеми, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також наносяться авіаудари", - додав він.
Зазначимо, сьогодні в російських зведеннях повідомлялося про нібито захоплення Вуглегірської ТЕС, проте Черевко поки не підтверджує і не спростовує цю інформацію.
Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ не йшлося про виведення військ з Новолуганського. Там повідомили, що противник завдавав авіаційних ударів по селищу.
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