Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя: мерія назвала причину

Російські військові почали вивозити техніку з тимчасово окупованого Маріуполя. Колони рухаються в напрямку Бердянськ-Пологи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, окупанти демонтували стаціонарні блок-пости в місті й залишили лише контрольні пункти.

"Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та маріупольський район в напрям Бердянськ-Пологи", - пише Андрющенко.

Як відзначив радник міського голови Маріуполя, настрій серед окупантів далекий від того, що описує пропаганда. Російські військові не мають бажання продовжувати воювати, а розмов про здачу в полон - більшають.