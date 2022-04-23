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Сьогодні внаслідок обстрілів Харківської області постраждали шестеро осіб

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Харківська область, Субота 23 квітня 2022 15:55
Сьогодні внаслідок обстрілів Харківської області постраждали шестеро осіб Фото: у Харківській області через обстріли постраждали шестеро осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області сьогодні, 23 квітня, внаслідок обстрілів російськими окупантами постраждали мирні жителі. Поранення отримали шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що через ворожі обстріли у Харкові, за попередніми даними, постраждали четверо осіб. Також відомо про двох поранених у Чугуївському районі.

Нагадаємо, українські захисники у Харківській області пішли в контрнаступ та звільнили від окупантів три села Дергачівського району.

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