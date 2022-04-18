Окупанти вивезли з Маріуполя до РФ 5 тисяч дітей, - Зеленський

Як зазначив президент, ситуація в заблокованому військами РФ Маріуполі дуже важка, і з кожним днем простіше вона не стає. Так, зараз невідомо, скільки жителів загинули в місті, що піддається постійним ворожим атакам. Українська сторона змогла провести певну евакуацію, але значна кількість маріупольців були насильно вивезені загарбниками.

"Сотні тисяч вивезені завдяки нам. Кілька десятків тисяч були примусово вивезені в бік Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз доля цих громадян невідома.

"І серед них кілька тисяч дітей. Ми про це знаємо. Але що з ними сталося, як здоров'я, де вони - поки що 100%-ї інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовані з цього регіону в російську сторону", - розповів президент.

Так, окупанти просто не дозволили їм пройти на підконтрольну Україні територію.

"Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми повинні перевіряти..." - додав Зеленський.