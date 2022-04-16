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Окупати в Маріуполі планують фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті, - радник мера

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Маріуполь, Субота 16 квітня 2022 10:37
Окупати в Маріуполі планують фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті, - радник мера Фото: окупати в Маріуполі планують фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Маріуполі мають намір остаточно закрити місто на в'їзд та виїзд та заборонити пересуватися районами. Ворог готує фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Процедура фільтрації набрала максимальних обертів. В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсціювання розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома, працюємо", - написав Андрющенко.

За його словами, по місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень.

"В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ. За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати. З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти в Маріуполі планують провести "зачистку" від руїн та тіл загиблих. Вони мають намір провести парад 9 травня у випадку успіху в так званій "спецоперації".

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