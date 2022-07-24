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Окупанти вивезли з Луганської області близько 70 тисяч тонн зерна, - ОВА

Фото: з Луганської області в Росії вивезли 70 тисяч тонн зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти відібрали у фермерів Луганської області близько 70 тисяч тонн зерна. Тому підприємці не мають коштів для виплати пайових населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї. Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки", - зазначив Гайдай.

Він додав, що дві найбільших аграрних компанії регіону "Нібулон" та "Агротон" майже завершили збирати урожай. Проте кубанське підприємство "націоналізувало" зібране зерно.

За попередніми даними, до Росії вже вивезли 70 тисяч тонн вражаю.

Нагадаємо, Україна, Росія, Туреччина та ООН 22 липня підписали у Стамбулі угоду про вивіз українського зерна.

Проте наступного дня, 23 липня, Росія вдарила ракетами по порту в Одесі, де знаходиться зерно, підготоване для експорту.

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