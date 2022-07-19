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Окупанти вистрибують із вантажівок дорогою на кордон з Україною. Нове перехоплення ГУР

Фото: окупанти настільки не хочуть воювати, що вистрибують із вантажівок дорогою в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни настільки не хочуть їхати воювати в Україну, що навіть готові вистрибувати з вантажівок дорогою до кордону та йти пішки 15 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення розмови Головного управління розвідки.

"Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) - почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря", - розповіла дружина одного з окупантів.

За її словами, хтось з новобранців, встиг зателефонувати родичам та пробігли 15 кілометрів.

"Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав - біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити", - додала вона.

Нагадаємо, у перехоплених розмовах російські солдати вихваляються родичам, що вбивають мирних жителів в Україні.

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