Окупанти ввечері обстріляли Нікополь: одна людина загинула, є поранені

Російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок вечірнього обстрілу кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб. Поранено трьох чоловіків і одну жінку. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Повідомляється, що загинула жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок.

Обстріли Нікополя

Раніше ми писали, що в результаті обстрілу Нікополя 27 серпня було пошкоджено кілька будівель. Влада заявляє, що постраждалих немає.

Також стало відомо, що ВСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя і Марганця.

Як повідомлялося, останнім часом посилилися обстріли Нікополя і Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстрілюють Нікополь і Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.