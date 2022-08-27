Пошкоджено декілька будівель: мер Нікополя розповів про обстріл міста

Внаслідок обстрілу Нікополя 27 серпня було пошкоджено декілька будівель. Влада заявляє, що постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Нікополя Олександра Саюка.

"Ввечері були прильоти на прибережній території, пошкоджено декілька будівель. На щастя без постраждалих", - заявив Саюк. За його словами, вся інфраструктура Нікополя працює, комунальні підприємства ліквідовують наслідки обстрілів. Міський голова закликав місцевих жителів бути уваженими та дотримуватись правил безпеки. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лашука, росіяни завдали ракетного удару по місту. Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю та дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.