Чи є загроза повторного штурму Харкова: оцінки експертів

Українські захисники відтіснили окупаційні війська від Харкова, чим мінімізували ризики повторного наступу на місто. Зараз російські сили зосереджені на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні ".

Станом на 29 травня російські окупанти контролювали практично третину Харківської області. Складніша ситуація на сході та південному сході регіону, на так званому Ізюмському напрямку.

Проте українські війська продовжують наступати в районі Харкова і останнім часом вже зуміли звільнити близько 5% області, аж до прикордонних пунктів. У зв'язку з цим реальних загроз для наступу на Харків поки немає.

"Ризику повторного штурму або наступу на Харків принаймні в найближчі тижні немає. Ми не бачимо зосередження сил противника для того, щоб зробити таку операцію. Вони занадто сконцентровані на Донбасі для того, щоб розглядати варіант наступу на Харків найближчим часом", - говорить військовий аналітик, полковник Сергій Грабський.