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Окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

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Білопілля, Понеділок 25 квітня 2022 21:32
Окупанти з території РФ обстріляли Сумську область Фото: Дмитро Живицький, глава Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 25 квітня, окупаційні війська з території Росії обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - розповів очільник області на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Сумську область і напередодні Великодня. Тоді під вогонь російських загарбників потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків.

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