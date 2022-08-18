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Окупанти вранці обстріляли Сумську область: зруйнована школа, пошкоджені будинки (фото)

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Суми, Четвер 18 серпня 2022 12:46
Окупанти вранці обстріляли Сумську область: зруйнована школа, пошкоджені будинки (фото) Фото: окупанти вранці обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вранці 18 серпня зі ствольної артилерії завдали 15 ударів по Білопільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Всі Прильоти припали по селу Павлівка. В результаті артилерійського обстрілу пошкоджені приватні будинки, також зруйнована школа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти вранці обстріляли Сумську область: зруйнована школа, пошкоджені будинки (фото)

Ситуація в Сумській області

Ми писали, що за минулу добу ворог випустив по Сумській області майже 150 снарядів. Противник завдав вогняного ураження із застосуванням 120 та 122-мм мінометів, ствольної артилерії та САУ.

Раніше повідомлялося, що за 17 серпня російські війська 15 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього було зафіксовано 176 прильотів. Постраждало вісім громад.

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