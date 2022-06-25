Окупанти не можуть відновити наступ на Слов'янськ без оточення Лисичанська, - ISW

Окупанти спробують оточити ЗСУ в Лисичанську і заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж відновити наступ на Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська.

Водночас ISW пише, що українські війська, швидше за все, тимчасово відступлять з Лисичанська, якщо росіяни будуть загрожувати українським опорним пунктам в цьому районі.

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута і Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, натраплять на труднощі при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Дінці в травні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці відбили ворожий штурм на околиці Лисичанська. Окупанти тимчасово заволоділи Миколаївкою.

РБК-Україна писало про те, що з початку війни проти України, Росія втратила понад 34,5 тисячі військових.

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