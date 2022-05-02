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Окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець, - Генштаб

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 68-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Також окупанти з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій українських військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ.

Також для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Раніше ми повідомляли, що окупанти на захоплених територіях створюють гуманітарну кризу.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 68-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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