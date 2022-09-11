Окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві, дев'ять осіб отримали поранення
Фото: окупанти вдарили по житлових будинках в Миколаєві (facebook.com/MNSDNE)
Російські окупанти вночі вдарили по житлових будинках Миколаєва. Дев'ять осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
Четверо поранених перебувають у лікарні.
"Сьогодні вночі Миколаїв піддався потужним обстрілам. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні", - повідомив Сєнкевич.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.
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